Рязанские власти обновили «ковидную» статистику
В четверг, 14 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 19 976 случаев заражения.
В четверг, 14 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 19 976 случаев заражения в
- Рязани — 10647,
- Рязанском районе — 798,
- Скопине — 640,
- Касимове — 580,
- Ряжске — 450,
- Рыбном — 407,
- Касимовском районе — 404,
- Сасове — 383,
- Клепиковском районе — 346,
- Скопинском районе — 295,
- Рыбновском районе — 281,
- Новомичуринске — 275,
- Шиловском районе — 273,
- Спасском районе — 255,
- Михайловском районе — 252,
- Михайлове — 246,
- Шилове — 230,
- Старожиловском районе — 179,
- Александро-Невском районе — 176,
- Александро-Невском — 163,
- Кораблине — 160,
- Захаровском районе — 140,
- Шацком районе — 139,
- Сапожке — 138,
- Спасске-Рязанском — 136,
- Сараевском районе — 133,
- Милославском — 125,
- Сасовском районе — 121,
- Чучкове — 119,
- Шацке — 118,
- Старожилове — 117,
- Спас-Клепиках — 112,
- Сараях — 107,
- Захарове — 106,
- Милославском районе — 100,
- Чучковском районе — 93,
- Пронске — 88,
- Пронском районе — 82,
- Ряжском районе — 80,
- Ухолове — 74,
- Кораблинском районе — 71,
- Путятине — 59,
- Кадоме — 52,
- Путятинском районе — 47,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 31,
- Сапожковском районе — 25,
- Пителине — 24,
- Пителинском районе — 19,
- Кадомском районе — 15.