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Рязанские власти обновили «ковидную» статистику
В четверг, 14 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 19 976 случаев заражения.

В четверг, 14 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в регионе. В области выявили 19 976 случаев заражения в

  • Рязани — 10647,
  • Рязанском районе — 798,
  • Скопине — 640,
  • Касимове — 580,
  • Ряжске — 450,
  • Рыбном — 407,
  • Касимовском районе — 404,
  • Сасове — 383,
  • Клепиковском районе — 346,
  • Скопинском районе — 295,
  • Рыбновском районе — 281,
  • Новомичуринске — 275,
  • Шиловском районе — 273,
  • Спасском районе — 255,
  • Михайловском районе — 252,
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  • Шилове — 230,
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  • Александро-Невском районе — 176,
  • Александро-Невском — 163,
  • Кораблине — 160,
  • Захаровском районе — 140,
  • Шацком районе — 139,
  • Сапожке — 138,
  • Спасске-Рязанском — 136,
  • Сараевском районе — 133,
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  • Шацке — 118,
  • Старожилове — 117,
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  • Пронском районе — 82,
  • Ряжском районе — 80,
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  • Сапожковском районе — 25,
  • Пителине — 24,
  • Пителинском районе — 19,
  • Кадомском районе — 15.