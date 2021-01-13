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В Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В среду, 13 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19. Всего в регионе выявили 19 851 случай заражения.

В среду, 13 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19. Всего в регионе выявили 19 851 случай заражения в

  • Рязани — 10573,
  • Рязанском районе -791,
  • Скопине — 639,
  • Касимове — 571,
  • Ряжске — 450,
  • Рыбном — 404,
  • Касимовском районе — 403,
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