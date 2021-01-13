В Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В среду, 13 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19. Всего в регионе выявили 19 851 случай заражения.
В среду, 13 января, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19. Всего в регионе выявили 19 851 случай заражения в
- Рязани — 10573,
- Рязанском районе -791,
- Скопине — 639,
- Касимове — 571,
- Ряжске — 450,
- Рыбном — 404,
- Касимовском районе — 403,
- Сасове — 381,
- Клепиковском районе — 346,
- Скопинском районе — 295,
- Рыбновском районе — 281,
- Новомичуринске — 275,
- Шиловском районе — 273,
- Спасском районе — 252,
- Михайловском районе — 251,
- Михайлове — 246,
- Шилове — 228,
- Александро-Невском районе — 176,
- Старожиловском районе — 174,
- Александро-Невском — 163,
- Кораблине — 160,
- Шацком районе — 139,
- Захаровском районе — 137,
- Сапожке — 137,
- Спасске-Рязанском — 136,
- Сараевском районе — 133,
- Милославском — 122,
- Сасовском районе — 120,
- Чучкове — 119,
- Старожилове — 116,
- Спас-Клепиках — 112,
- Шацке — 114,
- Сараях — 107,
- Захарове — 105,
- Милославском районе — 98,
- Чучковском районе — 93,
- Пронске — 88,
- Пронском районе — 82,
- Ряжском районе — 80,
- Ухолове — 74,
- Кораблинском районе — 71,
- Путятине — 59,
- Кадоме — 52,
- Путятинском районе — 47,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 31,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 24,
- Пителинском районе — 18,
- Кадомском районе — 15.