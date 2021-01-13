Следователи попросили рязанцев помочь в опознании трупа, найденного в Кальном

Предположительно, тело принадлежит пожилому мужчине. Смерть наступило давно, труп превратился в мумию.

Следователи организовали проверку по факту обнаружения трупа около дома на улице Быстрецкой. Во время первоначального осмотра следов криминального характера смерти не обнаружили, сообщил сайт регионального СУ СКР. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предположительно, тело принадлежит пожилому мужчине. Смерть наступило давно, труп превратился в мумию.