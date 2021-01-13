Следком присоединился к розыску пропавшего в Рязани подростка

8 января девушка вышла из дома и не вернулась, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят сообщать по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 21-81-69, +7 (910) 906-11-41 или 02 (112).

В Рязани пропала 15-летняя Екатерина Андреевна Муравьева. Следователи присоединились к поискам, сообщил сайт регионального СУ СКР.

8 января девушка вышла из дома и не вернулась, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.

Особые приметы: крупная родинка на шее слева.

Была одета: желтый короткий пуховик, черные брюки, зимние черные ботинки, бежевая толстовка с капюшоном.