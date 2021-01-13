Рязанская область вошла в число регионов, отстающих по строительству дорог

Владимир Путин уточнил, что в списке — 11 регионов. Помимо Рязанской области, в него попали Пермский край, Смоленская область, Крым, Астраханская область, Ростовская область, Карелия, Мордовия, Липецкая, Мурманская, Еврейский автономный округ.

Рязанская область вошла в число регионов, отстающих по строительству дорог. Это в среду, 13 января, озвучил президент, передает РИА Новости.

Владимир Путин уточнил, что в списке — 11 регионов. Помимо Рязанской области, в него попали Пермский край, Смоленская область, Крым, Астраханская область, Ростовская область, Карелия, Мордовия, Липецкая, Мурманская, Еврейский автономный округ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил отставание тем, что в некоторые из этих регионов деньги пришли с опозданием, где-то были сложности с подрядчиками или дефицит рабочей силы.