Около ТРЦ «Премьер» искали нарушителей масочного режима
На одного нарушителя составили протокол по статье 20.6.1 КоАП. Мэрия призвала горожан носить маски в общественных местах и «отнестись серьезно к введенным ограничительным мерам».
Мэрия Рязани сообщила, что на остановках около ТРЦ «Премьер» искали нарушителей масочного режима. Предупреждения получили десять человек.
На одного нарушителя составили протокол по статье 20.6.1 КоАП.
Мэрия призвала горожан носить маски в общественных местах и «отнестись серьезно к введенным ограничительным мерам».