Мэрия призвала рязанцев пересесть на общественный транспорт

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Отмечается, что дирекция благоустройства следит за изменениями погоды для оперативной уборки улиц.

Вечером в среду, 13 января, мэрия призвала рязанцев в ближайшие дни пересесть на общественный транспорт. По прогнозам, в регионе ожидаются метель, гололед и усиление ветра.

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Отмечается, что дирекция благоустройства следит за изменениями погоды для оперативной уборки улиц.

Водителей попросили не парковать машины вдоль дорог и не создавать помех снегоуборочной технике.