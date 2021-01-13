Мэрия призвала рязанцев пересесть на общественный транспорт
Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Отмечается, что дирекция благоустройства следит за изменениями погоды для оперативной уборки улиц.
Вечером в среду, 13 января, мэрия
Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Отмечается, что дирекция благоустройства следит за изменениями погоды для оперативной уборки улиц.
Водителей попросили не парковать машины вдоль дорог и не создавать помех снегоуборочной технике.