В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 12 января, в регионе выявили 19 727 случаев заражения.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах. По состоянию на 12 января, в регионе выявили 19 727 случаев заражения в
- Рязани — 10 515,
- Рязанском районе — 779,
- Скопине — 638,
- Касимове — 567,
- Ряжске — 450,
- Рыбном — 403,
- Касимовском районе — 399,
- Сасове — 376,
- Клепиковском районе — 346,
- Скопинском районе — 295,
- Рыбновском районе — 280,
- Новомичуринске — 273,
- Шиловском районе — 269,
- Михайловском районе — 250,
- Спасском районе — 251,
- Михайлове — 241,
- Шилове — 224,
- Александро-Невском районе — 175,
- Кораблине — 160,
- Александро-Невском — 162,
- Старожиловском районе — 174,
- Захаровском районе — 136,
- Сапожке — 131,
- Сараевском районе — 131,
- Спасске-Рязанском — 136,
- Шацком районе — 139,
- Чучкове — 119,
- Сасовском районе — 120,
- Старожилове — 116,
- Милославском — 120,
- Спас-Клепиках — 112,
- Захарове — 105,
- Сараях — 107,
- Шацке — 110,
- Милославском районе — 97,
- Чучковском районе — 93,
- Пронске — 85,
- Ряжском районе — 80,
- Пронском районе — 82,
- Ухолове — 74,
- Кораблинском районе — 71,
- Путятине — 59,
- Кадоме — 52,
- Путятинском районе — 46,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 31,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 24,
- Сапожковском районе — 25,
- Пителинском районе — 18,
- Кадомском районе — 14.