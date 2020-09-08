Скопинскую музшколу имени Новикова расписали рисунками по сюжетам песен композитора

Художники изобразили на школьных стенах образы «Смуглянки», мотивы песен «Эх, дороги» и «Гимна демократической молодежи», а также портрет самого Новикова.

Стены скопинской музыкальной школы имени Анатолия Новикова расписали рисунками по сюжетам песен композитора. Работу выполнили московские художники Иван Максимов и Никита Барунин.

Результат оценил писатель, лидер политической партии «За правду» и уроженец Скопинского района Захар Прилепин. Ранее он предложил губернатору Николаю Любимову включить школу в план капремонта в 2020 году, а также украсить стены школы граффити по сюжетам песен Новикова.

Художники изобразили на школьных стенах образы «Смуглянки», мотивы песен «Эх, дороги» и «Гимна демократической молодежи», а также портрет самого Новикова.

Прилепину понравились рисунки, однако он отметил пару недочетов и попросил их исправить.

«Получили определенные впечатления от Скопина, — поделились художники. — Кажется, единственное, что в нем осталось культурного — это керамика, все остальное медленно отмирает. В любом случае, школа — это серьезный шаг. Здорово, что находятся такие люди, которые привносят искусство в города, отдаленные от столицы. По завершению даже водитель такси нас поблагодарил за работу. Не знаю, откуда он видел рисунки, но город маленький, все быстро все узнают».

Фото Светланы Молодцовой