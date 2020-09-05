Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО
Новые правила позволяют водителям подбирать более персонализированный тариф.
В субботу, 5 сентября, вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО. Они позволяют водителям подбирать более персонализированный тариф,
Для владельцев легковых машин диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и будет находится в рамках 2 471-5 436 рублей.
Теперь страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие. При этом, есть дискриминирующие критерии, которые нельзя использовать: например, национальную, расовую и языковую принадлежности.
Ожидается, что новые правила позволят точнее отражать в цене полиса фактический риск каждого водителя.