Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Новые правила позволяют водителям подбирать более персонализированный тариф.

В субботу, 5 сентября, вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО. Они позволяют водителям подбирать более персонализированный тариф, передает РИА Новости.

Для владельцев легковых машин диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз и будет находится в рамках 2 471-5 436 рублей.

Теперь страховщики при определении тарифа для каждого водителя могут учитывать личностные факторы: семейное положение, наличие детей и другие. При этом, есть дискриминирующие критерии, которые нельзя использовать: например, национальную, расовую и языковую принадлежности.

Ожидается, что новые правила позволят точнее отражать в цене полиса фактический риск каждого водителя.