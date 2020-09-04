Скончалась актриса рязанского ТЮЗа

Актриса работала в театре с 1992 года.

Скончалась актриса рязанского ТЮЗа Зоя Пятницкая. Об этом сообщили в группе театра «ВКонтакте».

Актриса работала в театре с 1992 года. Она запомнилась рязанцам ролями Айседоры Дункан, Марины Цветаевой, черепахи Тортилы в «Золотом ключике» или барыни в «Грозе».

Одной из незавершенных работ Зои Пятницкой стала поэтическая гостиная «Покрывало, накинутое на звезды».

«В последнее время актриса тяжело болела… Сегодня театр скорбит по безвременно ушедшей от нас Зое Викторовне Пятницкой, актрисе, прекрасному человеку, красивой женщине», — говорится в сообщении.