«Рязаньвест» заставили выплатить работникам зарплату за три месяца изоляции

Главбуха предприятие привлекли к административной ответственности.

«Рязаньвест» заставили выплатить работникам зарплату за три месяца изоляции. Об этом сообщила прокуратура.

Предприятие не выплатило 75 сотрудникам за март-май более 2,3 миллиона рублей. Долг образовался из-за того, что фирма фактически приостановила производство из-за пандемии с 28 марта по 1 июня. Магазины также были закрыты, и деньги от продажи продукции не поступали.

Прокуратура направила 58 заявлений о выдачи судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 826 тысяч рублей. По решению суда компания выплатила сотрудника деньги, долгов перед ними нет.

Главбуха предприятие привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП («Невыплата заработной платы»).