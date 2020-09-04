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«Нива» перевернулась после столкновением с «Киа» в Сасовском районе
Без пострадавших не обошлось.

В четверг, 3 сентября, в Сасовском районе произошла авария. Примерно в 15:30 на 21-м километре дороги «Сасово-Восход-Кадом» столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 66-летний житель Кадома на Kia Sorento врезался в Niva Chevrolet под управлением 59-летнего сасовца. От удара Niva перевернулась.

В результате травмы получили оба водителя и 59-летняя пассажирка Kia, им оказали медпомощь.