«Нива» перевернулась после столкновением с «Киа» в Сасовском районе

Без пострадавших не обошлось.

В четверг, 3 сентября, в Сасовском районе произошла авария. Примерно в 15:30 на 21-м километре дороги «Сасово-Восход-Кадом» столкнулись два автомобиля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 66-летний житель Кадома на Kia Sorento врезался в Niva Chevrolet под управлением 59-летнего сасовца. От удара Niva перевернулась.

В результате травмы получили оба водителя и 59-летняя пассажирка Kia, им оказали медпомощь.