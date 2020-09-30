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Власти объяснили 16-дневные школьные каникулы
Чиновники хотят снизить количество контактов среди детей.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова объяснила введение 16-дневных каникул для учащихся, сообщает ТАСС.

Чиновница отметила рост заболеваемости коронавирусом среди детей после начала учебного года, поэтому решение о длинных каникулах принято, чтобы снизить риски для школьников и их родственников.

«Мы не можем ограничить детей в походах в кафе, но каникулы в любом случае сократят количество контактов», — сказала Ракова. Детские сады при этом останутся работать по обычному графику с соблюдением мер безопасности.

Ранее в столице объявили двухнедельные каникулы для школьников. Рязанские власти московский опыт перенимать не стали.