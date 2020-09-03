Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 278 человек.
В четверг, 3 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 278 человек в
- Рязани — 3 763 случая,
- Рязанском районе — 331,
- Ряжске — 209,
- Рыбном — 189,
- Касимове — 182,
- Сасове — 173,
- Скопине — 167,
- Новомичуринске — 151,
- Шиловском районе — 139,
- Рыбновском — 128,
- Скопинском районе — 124,
- Касимовском — 123,
- Клепиковском районе — 123,
- Михайловском — 116,
- Спасском районе — 104,
- Шилове — 84,
- Михайлове — 82,
- Александро-Невском — 70,
- Сараевском районе — 60,
- Александро-Невском районе — 51,
- Кораблине — 48,
- Пронском районе — 48,
- Сасовском районе — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске и Старожилове — по 40,
- Шацке — 39,
- Сараях — 38,
- Старожиловском районе — 38,
- Ряжском районе — 37,
- Спасске-Рязанском — 37,
- Милославском районе — 36,
- Чучкове — 33,
- Чучковском районе — 30,
- Спас-Клепиках — 29,
- Милославском — 28,
- Захарове — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Ухолове — 24,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 13,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском — 12,
- Пителинском — 7,
- Кадомском — 6,
- Пителине — 3.