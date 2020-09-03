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Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 278 человек.

В четверг, 3 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7 278 человек в

  • Рязани — 3 763 случая,
  • Рязанском районе — 331,
  • Ряжске — 209,
  • Рыбном — 189,
  • Касимове — 182,
  • Сасове — 173,
  • Скопине — 167,
  • Новомичуринске — 151,
  • Шиловском районе — 139,
  • Рыбновском — 128,
  • Скопинском районе — 124,
  • Касимовском — 123,
  • Клепиковском районе — 123,
  • Михайловском — 116,
  • Спасском районе — 104,
  • Шилове — 84,
  • Михайлове — 82,
  • Александро-Невском — 70,
  • Сараевском районе — 60,
  • Александро-Невском районе — 51,
  • Кораблине — 48,
  • Пронском районе — 48,
  • Сасовском районе — 48,
  • Шацком районе — 48,
  • Сапожке — 45,
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске и Старожилове — по 40,
  • Шацке — 39,
  • Сараях — 38,
  • Старожиловском районе — 38,
  • Ряжском районе — 37,
  • Спасске-Рязанском — 37,
  • Милославском районе — 36,
  • Чучкове — 33,
  • Чучковском районе — 30,
  • Спас-Клепиках — 29,
  • Милославском — 28,
  • Захарове — 26,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Ухолове — 24,
  • Ермиши — 20,
  • Путятине — 19,
  • Кадоме — 13,
  • Сапожковском районе — 12,
  • Ухоловском — 12,
  • Пителинском — 7,
  • Кадомском — 6,
  • Пителине — 3.