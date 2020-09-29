Жители Липецка приняли участие в старте восьмой спартакиады среди сотрудников ГК «Автоимпорт»

Перед собравшимися выступил Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов.

В субботу, 26 сентября, на территории спортивно-оздоровительной базы «Зеленый бор» (Рязанский район) состоялись соревнования по велокроссу среди сотрудников ГК «Автоимпорт». Более 200 представителей компании собрались в деревне Ласково, чтобы стать частью старта нового сезона Спартакиады.

Сотрудники компании в течение года соревнуются в 15 видах спорта, среди которых мини-футбол, стритбол, волейбол, картинг, стрельба, дартс, плавание, бильярд, лыжные гонки, настольный теннис, боулинг, шашки, шахматы, велокросс и легкая атлетика. В сезоне 2020-2021 в связи с развитием компании в других регионах, расширилась и география участников. Так, к восьми рязанским командам присоединились сотрудники из других городов, в том числе и представители Липецка.

В состав команды вошли сотрудники ДЦ Volkswagen и Mercedes-Benz, расположенные по адресу: ул. Московская, 79А. Таким образом, в 8 сезоне принимают участие сразу 10 спортивных команд компании.

Перед собравшимися выступил Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он отметил, что «очень приятно видеть такое количество сотрудников и их семей на нашем спортивном празднике. Надеюсь, что соревнования по всем 15 видам спорта пройдут также массово, весело и, что самое главное, без травм!».

В рамках соревнований на старт вышли 40 спортсменов, девушки проехали трассу длиной 4,5 км, мужчины — 7,5 км. На старт вышел и Президент компании Олег Смирнов.

Спортсмены из Липецка показали отличный результат, однако войти в число призеров им, к сожалению, не удалось.

Следующие соревнования в рамках 8 спартакиады среди сотрудников ГК «Автоимпорт» запланированы на начало октября. Сотрудники компании узнают, кто станет в этом году лидером по легкой атлетике.