Зарплаты, страховки, кальяны. Стало известно, что изменится в России с октября

Зарплаты и пенсии, пособие по безработице и другие нововведения.

Стало известно, что изменится в жизни россиян с октября. Радио Sputnik опубликовало подборку нововведений.

Зарплаты и пенсии

С 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 3%. Речь идет о работниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Также это коснется сотрудников федеральных государственных органов и гражданских служащих военных частей. Кроме того, на 3% увеличатся зарплаты судей, военнослужащих по контракту, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН, МВД, пожарных, таможенников и руководящего состава органов фельдъегерской связи.

Некоторые пенсионеры с 1 октября тоже получат прибавку. На 3% вырастут пенсии для тех, кто работал в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ. Увеличатся и выплаты для членов их семей.

Пособие по безработице

С 1 октября индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта 2020 года, перестанут получать максимальный размер пособия по безработице. До пандемии они могли рассчитывать на выплаты в 1500 рублей в течение трех месяцев. Когда началась изоляция, пособие увеличилось до 12130 рублей. С октября бывшие ИП вновь будут получать по 1500 рублей.

Также «пандемийное» пособие больше не будут платить тем безработным россиянам, у которых после 1 марта истек срок выплаты пособий и которым его продлили в рамках антикризисных мер.

Трудовые книжки

До 31 октября у работодателей есть время, чтобы в письменной форме информировать каждого сотрудника о том, что трудовую книжку теперь можно вести в электронном виде. Работник имеет право выбрать, где он продолжит вести историю своей трудовой жизни — в Сети или на бумаге. Сообщить о своем решении в отдел кадров тоже нужно письменно — до 31 декабря.

ОСАГО

При оформлении полиса ОСАГО с 1 октября нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Такой порядок работал до пандемии, затем его временно отменили из-за коронавирусных ограничений. Если автовладелец заключил договор ОСАГО, когда диагностическая карта не требовалась, теперь он обязан до 31 октября предъявить этот документ страховой компании.

Маркировка духов и фотоаппаратов

Парфюмерия, а также фотоаппараты, фотовспышки и другие фототовары с 1 октября подлежат обязательной маркировке. Теперь их можно будет проверить в приложении «Честный знак». Маркировку должны будут наносить производители и импортеры, а продавцам и посредникам потребуется оборудование для их считывания. Без таких отличительных знаков эти товары продавать будет нельзя.

Ломбарды

С 12 октября ломбарды будут работать по-новому. Во-первых, не смогут давать займы на сумму больше оценочной стоимости заложенной вещи. Если заложенный предмет не востребован и стоит дороже 300 тысяч рублей, его можно будет продать только на открытых торгах. Ломбарды смогут открываться в 8:00 и закрываться в 23:00.

Кальяны

С 30 октября нельзя будет курить кальяны в ресторанах и кафе, а также потреблять продукцию, содержащую никотин. Также кальяны, вейпы и снюсы приравняли к табачной продукции. Соответственно, на них распространяются все ограничения и штрафы, которые предусмотрены антитабачным законом в отношении тех, кто курит сигареты.