Врач назвал отличия осенней и весенней вспышек коронавируса

Об этом рассказал врач-инфекционист Иван Коновалов.

Врач-инфекционист Иван Коновалов назвал отличия осенней и весенней вспышек коронавируса, передает РИА новости.

Медик отметил, что в настоящий период в России готовы к качественной мобилизации сил для противодействия росту заболеваемости COVID-19.

Также Коновалов подчеркнул, что медперсонал намного больше информирован и «готов применять отработанные протоколы лечения».

Кроме того, специалистам сейчас удается определять группы риска, чтобы упростить лечение для пациентов.