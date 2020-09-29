В работе рязанских таксистов нашли нарушения
В сентябре пять рейдов провели региональный минтранс и полицейские.
В работе рязанских таксистов нашли нарушения.
В сентябре пять рейдов провели региональный минтранс и полицейские.
Протоколы составили за:
- работу без соответствующего разрешения;
- управление с незаконно установленным опознавательным фонарем;
- отсутствие цветографической схемы, информации в салоне, опознавательного фонаря;
- нарушение налогового законодательства.
Больше всего нарушений зафиксировали в сервисах заказа такси «Максим» — 3, «ЯндексТакси» — 4.