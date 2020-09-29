Стартовала восьмая спартакиада среди сотрудников ГК «Автоимпорт»

Сотрудники компании в течение года соревнуются в 15 видах спорта.

В субботу, 26 сентября, на территории спортивно-оздоровительной базы «Зеленый бор» состоялись соревнования по велокроссу среди сотрудников ГК «Автоимпорт». Более 200 представителей компании собрались в деревне Ласково, чтобы стать частью старта нового сезона спартакиады.

Сотрудники компании в течение года соревнуются в 15 видах спорта, среди которых мини-футбол, стритбол, волейбол, картинг, стрельба, дартс, плавание, бильярд, лыжные гонки, настольный теннис, боулинг, шашки, шахматы, велокросс и легкая атлетика. В сезоне 2020-2021 в связи с развитием компании в других регионах, расширилась и география участников.

Так, к восьми рязанским командам присоединились сотрудники из Тулы, Тамбова и Липецка. Таким образом, в 8 сезоне принимают участие сразу 10 спортивных команд компании.

Перед собравшимися выступил Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он отметил, что «очень приятно видеть такое количество сотрудников и их семей на нашем спортивном празднике. Надеюсь, что соревнования по всем 15 видам спорта пройдут также массово, весело и, что самое главное, без травм!».

Помимо спортивного праздника, 26 сентября свое 210-летие отметила компания Peugeot.

В далеком 1810 году под этим брендом начали появляться велосипеды, а уже потом и знаменитые автомобили. В нашем городе марку Peugeot уверенно продвигает ГК «Автоимпорт», в дилерский центр, расположенный по адресу: Московское шоссе, 22Б, регулярно обращаются клиенты для покупки нового, надежного автомобиля данного бренда. Именно поэтому, в честь своего юбилея, ДЦ Peugeot выступил партнером соревнования по велоспорту, представив зрителям свои лучшие модели.

В рамках соревнований на старт вышли 40 спортсменов, девушки проехали трассу длиной 4,5 км, мужчины — 7,5 км. На старт вышел и Президент компании Олег Смирнов.

Бронзовым призером среди женщин стала специалист по кредитованию и страхованию Ирина Бараева на втором месте маркетолог ДЦ Toyota Ангелина Летавина, выиграла гонку уже третий год подряд бухгалтер Ирина Харитонова.

На 3 место среди мужчин вышел сотрудник мультибрендового сервиса на Есенина Михаил Корчагин, на второй ступени пьедестала почета менеджер по продажаи Рязанской автомобильной ярмарки Игорь Шкурлатов, победителем уже далеко не первый год стал механик сервиса ДЦ Skoda Евгений Калугин.

В общем зачете бронзовым призером стала команда «Регион 62», на втором месте новички турнира — сборная «Тула», победителями стала команда «Администрация».

Следующие соревнования в рамках 8 спартакиады среди сотрудников ГК «Автоимпорт» запланированы на начало октября. Сотрудники компании узнают, кто станет в этом году лидером по легкой атлетике.