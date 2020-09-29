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Рязанская прокуратура закрыла больше 60 порносайтов
На сайтах размещалась информация об оказании платных интимных услуг без каких-либо ограничений и регистрации.

В 2020 году рязанская прокуратура закрыла больше 60 порносайтов. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

На сайтах размещалась информация об оказании платных интимных услуг без каких-либо ограничений и регистрации.

В ведомстве отметили, что размещенные в сети материалы могут «наносить вред здоровью детей, их нравственному и духовному развитию».

Прокуратура предъявила в суд 63 иска, из которых рассмотрели и удовлетворили 61.