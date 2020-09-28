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За месяц в Рязани трижды зафиксировали превышение вредных выбросов
Рязанцы неоднократно жаловались на «химический» запах в городе.

В сентябре в поселке Строитель три раза зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Рязанцы неоднократно жаловались на «химический» запах в городе. Жалобы появляются на страницах в соцсетях, при этом, они поступают из нескольких районов города.

Специалисты изучают состав «ароматов».

Отмечается, что в Рязани воздух проверяют четыре раза в сутки на четырех постах: в Сысоеве, Строителе, Приокском и центре города.

Также в сообщении подчеркнули, что последние изменения в список веществ, на которые проверяют воздух в каждом регионе, вносили пять лет назад.

«У нас к приоритетным специфическим загрязняющим веществам относятся и сероводород, и сероуглерод, фенол и формальдегид — бензопирен. Промышленность у нас развивается, спектр загрязняющих веществ мог измениться, то есть в принципе, перечень веществ, что сейчас в атмосферном воздухе, может быть гораздо шире», — рассказала заместитель начальника Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Гробова.

Рязанцы также могут оставлять жалобы на сайте.