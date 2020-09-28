Школу под Рязанью целиком закрыли на карантин
Причиной стал положительный тест на коронавирус у завуча школы.
С 28 сентября Мурминскую среднюю школу целиком закрыли на карантин. Об этом РЗН. инфо сообщили родители учеников.
По их словам, причиной стал положительный тест на коронавирус у завуча школы. Эту информацию редакции подтвердили в самой школе.
«У нас два сотрудника с положительным тестом на COVID-19. Учеба ведется в дистанционном формате», — отметили в заведении.
На «удаленке» школьники будут находиться до конца недели.