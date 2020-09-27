В Азербайджане ввели военное положение в ряде регионов

За обострение ситуации на друг друга возлагают вину Баку и Ереван.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение ввести военное положение в некоторых городах и регионах из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом передает РИА Новости .

Решение теперь должен утвердить президент. На МВД Азербайджана возлагается введение комендантского часа.

Напомним, утром в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Среди населения есть жертвы.

За обострение ситуации на друг друга возлагают вину Баку и Ереван.

Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.