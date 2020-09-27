Оперштаб обновил статистику коронавируса в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8093 человека.
В воскресенье, 27 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику коронавируса в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8093 человека в
- Рязани — 4214 случай,
- Рязанском районе — 376,
- Ряжске — 234,
- Касимове — 203,
- Рыбном — 208,
- Скопине — 194,
- Сасове — 181,
- Новомичуринске — 158,
- Шиловском районе — 145,
- Рыбновском — 145,
- Скопинском районе — 141,
- Касимовском районе — 128,
- Клепиковском — 128,
- Михайловском районе — 122,
- Спасском — 117,
- Шилове — 93,
- Михайлове — 83,
- Александро-Невском — 71,
- Сараевском районе — 65,
- Сасовском — 54,
- Александро-Невском — 52,
- Пронском районе — 50,
- Старожиловском — 49,
- Кораблине — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Спасске-Рязанском и Старожилове — по 43,
- Сараях — 42,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске и Шацке — по 40,
- Ряжском районе — 39,
- Милославском — 38,
- Чучкове — 35,
- Кораблинском районе — 33,
- Милославском — 31,
- Чучковском районе — 31,
- Спас-Клепиках — 30,
- Захарове — 29,
- Ухолове — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Ермиши и Путятине — по 20,
- Кадоме — 18,
- Путятинском районе — 17,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском районе — 12,
- Пителинском — 8,
- Кадомском — 6,
- Пителине — 6.