Экс-вратарь ХК «Рязань» погиб в ДТП

Известно, что авария произошла в ночью, 27 сентября.

Экс-вратарь ХК «Рязань» Вадим Орехов погиб в ДТП. Ему было 25 лет, сообщили на сайте команды, в которой он играл в настойщий момент — «Динамо-Алтай».

Известно, что авария произошла в ночью, 27 сентября.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Вадима, любителям и профессионалам хоккея — всем, кому он был дорог», — говорится в сообщении.

Вадим Орехов окончил хоккейную школу «Сибирь», свою профессиональную карьеру начал в «Сибирских Снайперах» далее играл за клубы «Сарматы» (Оренбург), ХК «Тамбов», «Горняк» (Рудный), ХК «Рязань», «Химик» (Новополоцк), «Металлург» (Жлобин).