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Видео: рязанцев попросили помочь парализованному после ДТП мужчине
Пострадавшему требуется лечение в центре Москвы.

Рязанцев попросили помочь парализованному после ДТП Ивану Трунину. Видео разместил rzn_life.

Мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу. Врачи сделали пострадавшему операцию по удалению гематомы.

Рязанец пробыл в коме около 20 дней, а очнулся полностью парализованный: не мог говорить, дышать и глотать.

«Я живу с бабушкой и дедушкой и не хочу быть им обузой, поэтому я решил во что бы то ни стало восстановиться и сделаю все для этого. С реабилитацией в нашем городе очень сложно, я начал сам и продолжаю занятия. У меня еще много проблем: порез гортани и глотки, я не могу говорить так, чтобы меня поняли, проблемы с легкими», — поделился Иван.

Рязанец попросил помощи для лечения в центре в Москве. Стоимость реабилитации — 500 тысяч рублей.

Реквизиты: 4081-7810-5530-0019-2890

Телефон: +7 (915) 625-23-02 (Карта Сбербанка привязана к номеру).

Ролик можно посмотреть по ссылке.