В ОКБ заработала «пневмопочта» для анализов

Технология помогает перемещать анализы пациентов по больнице и быстро получать результат.

В ОКБ заработала «пневмопочта» для анализов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Технология помогает перемещать анализы пациентов по больнице и быстро получать результат.

«В прозрачную конструкцию вкладывают патрон-капсулу с биоматериалом и перемещают потоком воздуха. Когда анализы готовы, результаты также возвращаются по пневмопочте. Скорость движения составляет 5-7 метров в секунду», — рассказали в ведомстве.

По словам главврача больницы Дмитрия Хубезова, нововведение помогает медсестрам, которые раньше преодолевали длинный маршрут «туда-обратно» много раз в день.