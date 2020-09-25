В Госдуме предложили освободить от НДФЛ часть россиян

Предложение выдвинул депутат Ярослав Нилов.

В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом передает News.ru .

Предложение выдвинул депутат Ярослав Нилов, который возглавляет комитет по труду, соцполитике, делам ветеранов. Он напомнил, что многие россияне получают зарплату на уровне МРОТ — 12 тысяч рублей и посчитал неправильным брать с них налоги.

«И у этих граждан еще удерживается подоходный налог в 13%. Мы считаем это несправедливым, — заявил Нилов.

Депутат предложил установить планку в 20 тысяч. Если гражданин получает доход ниже нее, его необходимо освободить от подоходного налога, добавил политик.