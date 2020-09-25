В Госдуме предложили освободить от НДФЛ часть россиян
Предложение выдвинул депутат Ярослав Нилов.
В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян с доходом менее 20 тысяч рублей. Об этом передает
Предложение выдвинул депутат Ярослав Нилов, который возглавляет комитет по труду, соцполитике, делам ветеранов. Он напомнил, что многие россияне получают зарплату на уровне МРОТ — 12 тысяч рублей и посчитал неправильным брать с них налоги.
«И у этих граждан еще удерживается подоходный налог в 13%. Мы считаем это несправедливым, — заявил Нилов.
Депутат предложил установить планку в 20 тысяч. Если гражданин получает доход ниже нее, его необходимо освободить от подоходного налога, добавил политик.