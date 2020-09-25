Рязанской области выделили средства на выплаты медикам

Предложение о выделении денег региону из резервного фонда правительства России одобрили 25 сентября.

Рязанской области выделили средства на выплаты медикам, работающим в пандемию COVID-19. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Предложение о выделении денег региону из резервного фонда правительства России одобрили 25 сентября. Деньги в общей сумме 33858,6 тысяч рублей поступят в область в виде межбюджетных трансфертов в ближайшее время.

Речь идет о стимулирующих выплатах за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусам, и людям из групп риска.

«Медицинские работники Рязанской области с полной самоотдачей борются за жизнь каждого пациента. Благодаря их высокому профессиональному уровню и эффективности работы от коронавирусной инфекции успешно выздоровели 6600 жителей региона. Стимулирующие выплаты — это еще одна возможность поблагодарить их и поддержать в этой непростой ситуации», — сказал губернатор Николай Любимов.