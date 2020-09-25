«Мармакс» и студия E&E создали дизайн для квартир

При покупке квартиры рязанцы получат возможность выбрать планировку, а также дизайн-проект.

Девелопер «Мармакс» и студия дизайна E&E представили первый совместный дизайн-проект квартиры .

По словам представителей компании «Макмакс», у рязанцев есть уникальная возможность не просто купить квартиру, но и выбрать одну из двух планировок и получить дизайн-проект в комплексе бизнес-класса «Достояние на Чапаева».

«Интерьер однокомнатной квартиры должен быть максимально функциональным. Но вот решить, как расставить мебель, как ее расположить, где заказать и купить материалы — всегда очень сложно, — отметили в пресс-центре „Мармакс“. — Поэтому нашей командой было принято решение создать творческую коллаборацию с одной из лучших студий дизайна интерьера нашего города».

При покупке квартиры рязанцы получат возможность выбрать планировку, а также дизайн-проект от студии E&E . Реализовать проект можно самостоятельно или с помощью дизайнеров студии.

Клиентам также дадут выбор двух цветовых решений и ответят на возникающие вопросы.

Квартиры, которые участвуют в спецпредложении: 10, 17 и 31.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 500-005.