Двум рязанкам с ребенком пришлось ведром отбиваться от стаи собак

Собаки покусали женщину.

Двум жительницам Сараев с ребенком пришлось ведром отбиваться от стаи собак. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Местная жительница Елена Саморукова рассказала, что шла с дочерью и подругой, когда к ним подбежали бродячие собаки.

«Одна из них кинулась на меня и укусила, я еле успела поднять на руки дочь, — пояснила женщина. — Помогла подруга, которая шла рядом: у нее в руке было ведро, им она и отбила нападение».

Последняя собачья драка случилась прямо в центре поселка 23 сентября. В районной администрации заявили, что уже связались с организацией, занимающейся отловом животных.

«Обещали в течение недели решить этот вопрос. После отлова собак стерилизуют, чипируют и поместят в приют», — сказала руководитель отдела благоустройств и городского хозяйства администрации района Елена Никифорова.

Позже стало известно, что прокуратура проверит ситуацию с нападением стаи собак на рязанок с ребенком.