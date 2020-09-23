\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
19°
Чтв, 24
20°
Птн, 25
19°
ЦБ USD 76.35 0.08 24/09
ЦБ EUR 89.25 -0.23 24/09
Нал. USD 76.3 / 78.5 17:37
Нал. EUR 89.55 / 90 17:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
3 часа назад
721
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
9 часов назад
1 480
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
Вчера 15:59
4 725
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
21 сентября 11:23
7 089
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Двум рязанкам с ребенком пришлось ведром отбиваться от стаи собак
Собаки покусали женщину.

Двум жительницам Сараев с ребенком пришлось ведром отбиваться от стаи собак. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Местная жительница Елена Саморукова рассказала, что шла с дочерью и подругой, когда к ним подбежали бродячие собаки.

«Одна из них кинулась на меня и укусила, я еле успела поднять на руки дочь, — пояснила женщина. — Помогла подруга, которая шла рядом: у нее в руке было ведро, им она и отбила нападение».

Последняя собачья драка случилась прямо в центре поселка 23 сентября. В районной администрации заявили, что уже связались с организацией, занимающейся отловом животных.

«Обещали в течение недели решить этот вопрос. После отлова собак стерилизуют, чипируют и поместят в приют», — сказала руководитель отдела благоустройств и городского хозяйства администрации района Елена Никифорова.

Позже стало известно, что прокуратура проверит ситуацию с нападением стаи собак на рязанок с ребенком.