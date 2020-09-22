Рязанцев пригласили на бесплатный фестиваль уличного кино

Зрители увидят 10 короткометражек, которые вошли в конкурсную программу.

Рязанцев пригласили на бесплатный фестиваль уличного кино, который пройдет 26-27 сентября в амфитеатре культурного пространства Fabrika.

В 18:00 26 сентября начнется показ 10 короткометражек, которые вошли в конкурсную программу. Зрители увидят:

«Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков;

«Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях;

«Ничто не может помешать нам любить» — новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ;

«Обмен» Аксиньи Гог;

«Подводник» Александра Назарова;

«Белым по черному» Антона Мамыкина;

«Ecolove» Дмитрия Григорьева;

«Большая восьмерка» Ивана Соснина;

«Интересное кино» Араика Крпояна;

«Трудности перехода» Алены Корчагиной.

После просмотра рязанцы проголосуют за понравившиеся картины с помощью фонариков.

В 18:30 27 сентября начнется просмотр внеконкурсного альманаха «Молодежное кино» 1.