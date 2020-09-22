Рязанцев пригласили на бесплатный фестиваль уличного кино
Зрители увидят 10 короткометражек, которые вошли в конкурсную программу.
Рязанцев пригласили на бесплатный фестиваль уличного кино, который пройдет 26-27 сентября в амфитеатре культурного пространства Fabrika.
В 18:00 26 сентября начнется показ 10 короткометражек, которые вошли в конкурсную программу. Зрители увидят:
- «Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В фильме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков;
- «Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым в главных ролях;
- «Ничто не может помешать нам любить» — новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ;
- «Обмен» Аксиньи Гог;
- «Подводник» Александра Назарова;
- «Белым по черному» Антона Мамыкина;
- «Ecolove» Дмитрия Григорьева;
- «Большая восьмерка» Ивана Соснина;
- «Интересное кино» Араика Крпояна;
- «Трудности перехода» Алены Корчагиной.
После просмотра рязанцы проголосуют за понравившиеся картины с помощью фонариков.
В 18:30 27 сентября начнется просмотр внеконкурсного альманаха «Молодежное кино» 1.
Вход на фестиваль свободный (16+), но предварительно нужно зарегистрироваться на