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На стене рязанской больницы написали портрет Натальи Дмитриевой
Создание портрета приурочили к дню рождения врача.

На стене рязанской детской ОКБ написали портрет Натальи Дмитриевой. Об этом сообщил региональный минздрав во вторник, 22 сентября.

Создание портрета приурочили к дню рождения врача: в этот день ей исполнилось бы 86 лет.

Дмитриева основала в регионе неонатальную службу, заложила в работу практического здравоохранения основы современной педиатрии.

«Ее девизом были слова из произведения Редьярда Киплинга „Наполни смыслом каждое мгновенье…“. Эти строки и написали рядом с ее портретом», — отметили в минздраве.