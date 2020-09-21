Прокуратура нашла нарушения в организации питания детей в рязанской школе

В адрес руководителя школы внесли представление.

Прокуратура проверила информацию о том, что у родителей просили деньги за горячее питание детей в Кадомской средней школе имени С.Я. Батышева. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Проверка прошла 10 сентября 2020 года. Во время нее установили, что 31 августа администрация школы предоставила родителям учеников начальных классов договоры о возмещении части платы за горячее питание. В соглашениях было указано, что школу обязали организовать горячее питание за счет средств долевого финансирования, состоящего из средств местного бюджета и средств родителей.

«Пунктом 2.2.1 договоров предусмотрено, что родитель обязан осуществлять родительскую плату за горячее питание не позднее 10 числа каждого месяца», — отметили в сообщении.

Таким образом в школе нарушили часть 2.1 статьи 37 ФЗ об образовании, что является недопустимым.

Прокурор района внес представление в адрес директора школы, которое находится в стадии рассмотрения.