Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7852 человека.
В понедельник, 21 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в городах и селах региона. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7852 человека в
- Рязани — 4078 случаев,
- Рязанском районе — 366,
- Ряжске — 230,
- Рыбном — 201,
- Касимове — 200,
- Скопине — 191,
- Сасове — 181,
- Новомичуринске — 158,
- Шиловском районе — 144,
- Рыбновском — 142,
- Скопинском районе — 136,
- Клепиковском — 128,
- Касимовском районе — 127,
- Михайловском — 122,
- Спасском районе — 116,
- Шилове — 93,
- Михайлове — 83,
- Александро-Невском — 71,
- Сараевском районе — 65,
- Сасовском районе — 54,
- Александро-Невском районе — 52 ,
- Пронском — 50,
- Старожиловском — 49,
- Кораблине — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Старожилове — 42,
- Сараях — 41,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске и Шацке — по 40,
- Ряжском районе — 39,
- Чучкове — 35,
- Кораблинском районе — 33,
- Спас-Клепиках — 30,
- Захарове — 29,
- Ухолове — 26,
- Ермишинском районе -25,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 16,
- Путятинском районе — 14,
- Сапожковском — 12,
- Ухоловском — 12,
- Пителинском — 7,
- Кадомском районе — 6,
- Пителине — 6.