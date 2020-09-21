\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 21
13°
Вт, 22
18°
Ср, 23
19°
ЦБ USD 76.04 1.01 22/09
ЦБ EUR 90.01 1.05 22/09
Нал. USD 75.85 / 77.85 19:03
Нал. EUR 89.55 / 90.2 19:03
Новости
Коронавирус
Публикации
Волшебники с неУдачной улицы. Как рязанцы самостоятельно борются с ямо...
Улицу Дачную по праву можно назвать одним из главных си...
9 часов назад
1 228
Киберспорт на пике популярности или как спасти букмекерские конторы
Объявленный в ВОЗ в середине марта режим пандемии практ...
18 сентября 13:33
6 640
РФПЛ расписание матчей нового сезона
Только недавно завершился прошлый сезон, но уже стартую...
18 сентября 11:19
6 021
Отвечает прокуратура. Как отличить подарок от взятки?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
16 сентября 12:37
10 340
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7852 человека.

В понедельник, 21 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в городах и селах региона. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7852 человека в

  • Рязани — 4078 случаев,
  • Рязанском районе — 366,
  • Ряжске — 230,
  • Рыбном — 201,
  • Касимове — 200,
  • Скопине — 191,
  • Сасове — 181,
  • Новомичуринске — 158,
  • Шиловском районе — 144,
  • Рыбновском — 142,
  • Скопинском районе — 136,
  • Клепиковском — 128,
  • Касимовском районе — 127,
  • Михайловском — 122,
  • Спасском районе — 116,
  • Шилове — 93,
  • Михайлове — 83,
  • Александро-Невском — 71,
  • Сараевском районе — 65,
  • Сасовском районе — 54,
  • Александро-Невском районе — 52 ,
  • Пронском — 50,
  • Старожиловском — 49,
  • Кораблине — 48,
  • Шацком районе — 48,
  • Сапожке — 45,
  • Старожилове — 42,
  • Сараях — 41,
  • Захаровском районе — 40,
  • Пронске и Шацке — по 40,
  • Ряжском районе — 39,
  • Чучкове — 35,
  • Кораблинском районе — 33,
  • Спас-Клепиках — 30,
  • Захарове — 29,
  • Ухолове — 26,
  • Ермишинском районе -25,
  • Ермиши — 20,
  • Путятине — 19,
  • Кадоме — 16,
  • Путятинском районе — 14,
  • Сапожковском — 12,
  • Ухоловском — 12,
  • Пителинском — 7,
  • Кадомском районе — 6,
  • Пителине — 6.