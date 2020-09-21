Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7852 человека.

В понедельник, 21 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в городах и селах региона. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7852 человека в