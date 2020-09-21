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Несколько групп в РГУ имени Есенина ушли на «дистанционку»
Они находятся на домашнем формате обучения с 21 сентября.

Несколько групп в РГУ имени Есенина ушли на «дистанционку». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С 21 сентября на домашнем формате обучения находятся 7 групп института естественных наук; 4 группы физико-математического факультета; одна группа института психологии, педагогики и социальной работы и одна группа факультета физкультуры и спорта.

Дистанционное обучение вводится «в целях сохранения здоровья участников образовательного процесса и обеспечения их безопасности в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки» и продлится особого распоряжения.

Позже стало известно, почему в РГУ ввели «дистанционку».