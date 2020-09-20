Власти обновили данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7816 человек.
В воскрсенье, 20 сентября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в регионе. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 7816 человек в
- Рязани — 4059,
- Рязанском районе — 363,
- Ряжске — 227,
- Касимове — 200,
- Рыбном — 198,
- Скопине — 188,
- Сасове — 180,
- Новомичуринске — 158,
- Шиловском районе — 144,
- Рыбновском районе — 142,
- Скопинском районе — 133,
- Клепиковском районе — 128,
- Касимовском районе — 127,
- Михайловском районе -122,
- Спасском районе — 116,
- Шилове — 93,
- Михайлове — 83,
- Александро-Невском — 71,
- Сараевском районе — 65,
- Сасовском районе — 54,
- Александро-Невском районе — 52,
- Пронском районе — 50,
- Кораблине — 48,
- Шацком районе — 48,
- Сапожке — 45,
- Спасске-Рязанском — 42,
- Старожилове — 42,
- Сараях — 41,
- Захаровском районе — 40,
- Пронске — 40,
- Шацке — 40,
- Ряжском районе — 39,
- Милославском районе — 38,
- Чучкове — 35,
- Кораблинском районе — 33,
- Милославском — 31,
- Чучковском районе — 31,
- Спас-Клепиках — 30,
- Захарове — 28,
- Ухолове — 26,
- Ермишинском районе — 25,
- Ермиши — 20,
- Путятине — 19,
- Кадоме — 16,
- Путятинском районе — 14,
- Сапожковском районе — 12,
- Ухоловском районе — 12,
- Пителинском районе — 7,
- Кадомском районе — 6,
- Пителине — 6.