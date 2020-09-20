В МЧС рассказали подробности пожара в центре Рязани
Возгорание возникло в трехквартирном доме в 1-м Мопровском тупике.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали подробности пожара, произошедшего вечером в воскресенье, 20 сентября, в центре Рязани.
Там отметили, что возгорание возникло в трехквартирном доме в 1-м Мопровском тупике.
Сообщение о пожаре поступило в 18 часов. В 18:40 возгорание ликвидировали. Как отметили в ведомстве, загорелась кровля здания и хозпостройки.
Никто не пострадал.
Ранее появилось видео произошедшего.