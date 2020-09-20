Рязанским лесничествам передали новую технику

Среди переданной техники — снегоболотоход.

Рязанским лесничествам и филиалам «Пожлеса» передали новую технику. Об этом сообщил сайт регионального минприроды.

Автоцистерны «ГАЗ» передали в филиалы «Пожлеса» в Шацком, Кадомском, Сасовском, Рязанском, Касимовском и Клепиковском районах.

Гусеничный транспортер-тягач (снегоболотоход), предназначенный для перевозки личного состава и противопожарного оборудования, получил филиал «Пожлеса» в Рязанском районе.

Лесопатрульные автомобили на базе «УАЗ» получили лесничества Клепиковского, Кораблинского, Сараевского, Шиловского, Ряжского, Сасовского, Рязанского, Спасского и Шацкого районов.

Отмечается, что в этом году за счет федерального бюджета для нужд лесной отрасли региона закупили 27 единиц спецтехники, а также лесопожарное оборудование.