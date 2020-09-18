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Рязанский ветеран, оставшийся без жилья, обратился к Путину за помощью
У Василия Бурлакова в 2012 году сгорел дом.

Рязанский ветеран Великой Отечественный войны, оставшийся без жилья, обратился к Владимиру Путину за помощью. Об этом сообщил сайт федерального проекта поддержки населения Lifedd.

У 91-летнего Василия Бурлакова в 2012 году сгорел дом. После произошедшего мужчину поселили в на четвертый этаж студенческого общежития в поселке Варские, куда он «с трудом поднимается каждый день».

«Дедушка обращался в прокуратуру, чтобы ему дали квартиру, в 2017 году суд вынес решение о закреплении за ним права на „получение благоустроенного жилого помещения во внеочередном порядке“. Но до сих пор ему ничего не предоставили», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 года суд дал девять месяцев администрации сельского поселения на то, чтобы ветерану выдали жилое помещение. Однако ему предложили квартиру только в 2020 году. Отмечается, что когда к Бурлакову пришли сотрудники администрации, то он попросил их показать жилплощадь, но те отказали в просьбе и заявили, что сначала нужно подписать документы о получении недвижимости. Ветеран ВОВ не стал ничего подписывать, не посмотрев предварительно квартиру.

«Он писал в администрацию, а теперь хочет обратиться лично к президенту, потому что никто до сих пор ему не помог. Он прошел всю войну, защищал нашу Родину, а эта Родина его сейчас просто бросила. Мне стыдно перед ним за то, что администрации и правительству наплевать, что вообще всем на него наплевать. Дедушка думает, что все просто ждут, когда он умрет», — сообщила собеседница портала.

«Василию Павловичу уже предлагали жилье, но он от него отказался. Сейчас мы через суд хотим его выселить, чтобы поселить в нормальную квартиру. Скорее всего, он сам хочет жить в общежитии, так как местная молодёжь о нем заботится, там ему не скучно», — прокомментировал глава администрации Варсковского сельского поселения Александр Гурин.

Фото Lifedd