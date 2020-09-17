В Рязани закроют еще одну неэффективную котельную

С 1983 года закрыло 73 ветхих котельных с устаревшим оборудованием.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 в Рязани прекратит работу еще одна котельная, не отвечающая требованиям безопасности. Об этом говорится в аналитической записке, подготовленной мэрией к заседанию комитета Рязгордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры, прошедшему в четверг, 17 сентября.

С 1983 года, говорится в документе, МУП РМПТС закрыло 73 ветхих котельных с устаревшим оборудованием. Жилые дома, ранее прикрепленные к этим объектам, переводятся на централизованные источники теплоснвабжения.

До конца нынешнего года перестанет функционировать котельная, расположенная по адресу улице Яхонтова дом 6.

По состоянию на 9 сентября паспорта готовности к отопительному сезону получили 1865 многоквартирных домов или 65 процентов от общего количества таких зданий.