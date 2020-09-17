В России изменились правила приема в вузы

Что ждет абитуриентов в 2021 году. Рассказываем:

Минобрнауки изменило порядок приема в вузы. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Речь идет об утвержденных правилах приёма на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они вступят в силу во время учебного года 2021/2022.

Теперь в учебных заведениях разрешено проводить единый конкурс для поступающих на родственные специальности.

В министерстве отметили, что это позволит отобрать для учебы самых способных и подготовленных абитуриентов по широкому профилю программ, а на первом и втором курсе проводить профилизацию.

Отмечается, что высшие учебные заведения смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Сам поступающий сможет предоставить результат ЕГЭ по одному из установленных предметов — выбрать его он сможет сам.

Планируется, что это увеличит количество абитуриентов, а поступающим поможет увеличить возможность поступить с различным набором результатов ЕГЭ.