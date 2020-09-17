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В ОКБ заработал самый современный в области томограф
Томограф позволяет провести любые исследования головного и спинного мозга, диагностировать онкологию или рассеянный склероз, а также изучить нюансы поражения мозга при инсульте.

В ОКБ заработал самый современный в области аппарат МРТ. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в региональном минздраве.

Томограф позволяет провести любые исследования головного и спинного мозга, диагностировать онкологию или рассеянный склероз, а также изучить нюансы поражения мозга при инсульте.

«Установка магнитно-резонансного томографа в нашей больнице — событие, значимое для всего региона, — отметил главврач Дмитрий Хубезов, — его принципиальное отличие от аппаратов предыдущего поколения в детализации и четкости картинки. Этот томограф обладает самой полной комплектацией и программным обеспечением, а значит, способен рассмотреть любую патологию в деталях».

По словам Хубезова, при помощи нового аппарата МРТ можно выявить рак на самой ранней стадии.

Для работы с новым оборудованием в помещении сделали ремонт, укрепили пол, установили медный каркас на стены и потолок. Ожидается, что в сутки на томографе будут диагностировать до 15 человек.