Рязанца осудили за кражу рельсов

Мужчина совершил кражу вместе с коллегой.

Рязанца осудили за кражу рельсов. Об этом сообщили в Рязанском ЛО МВД на транспорте.

52-летний мастер Каширской дистанции пути Московской дирекции РЖД подговорил 46-летнего рязанца, работавшего монтером, совершить кражу. Организатор преступления нанял машину, а рязанец поручил своим подчиненным погрузить 21 отрезок рельсов в кузов.

Злоумышленники сдали украденное и поделили деньги.

Мужчин признали виновными по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Мастера оштрафовали на 25 тысяч рублей, а его приятеля — на 15 тысяч.