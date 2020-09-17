Рязанца осудили за кражу рельсов
Мужчина совершил кражу вместе с коллегой.
Рязанца осудили за кражу рельсов. Об этом сообщили в Рязанском ЛО МВД на транспорте.
52-летний мастер Каширской дистанции пути Московской дирекции РЖД подговорил 46-летнего рязанца, работавшего монтером, совершить кражу. Организатор преступления нанял машину, а рязанец поручил своим подчиненным погрузить 21 отрезок рельсов в кузов.
Злоумышленники сдали украденное и поделили деньги.
Мужчин признали виновными по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Мастера оштрафовали на 25 тысяч рублей, а его приятеля — на 15 тысяч.