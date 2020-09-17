Общественный транспорт Рязани пообещали сделать прибыльным

Об этом в четверг, 17 сентября, рассказал начальник транспортного управления мэрии Андрей Михно.

Общественный транспорт Рязани пообещали сделать прибыльным. Об этом в четверг, 17 сентября, рассказал начальник транспортного управления мэрии Андрей Михно.

По его словам, при увеличении пассажиропотока и росте экономически обоснованного тарифа [о подорожании проезда речь не идет — прим. ред.] прибыль «УРТ» по итогам сентября может достигнуть двух миллионов рублей.

По данным чиновника, за первые 6 месяцев 2020 года убыток транспортных предприятий составил около 42 миллионов рублей. Такой финансовый показатель во многом был связан с ограничениями, вызванными пандемией, и запоздалым поступлением субсидии областного правительства.

Михно признал, что 40% подвижного состава нуждается в ремонте, практически одновременно пояснив, что потребность в троллейбусах в Рязани полностью удовлетворена.

Руководитель управления рассказал, что ежедневно в Рязани на линию выходит 102 троллейбуса и 90 автобусов. На сегодняшний день задолженности по зарплате сотрудников транспортных предприятий нет.