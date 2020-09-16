В Рязани распределили мандаты облдумы между партиями

Выборы проходили 11 по 13 сентября.

В среду, 16 сентября, в Рязани подвели итоги выборов в областную думу седьмого созыва.

Голоса избирателей распределились в следующем порядке:

За парию «Единая Россия» проголосовало 139 758 человек;

ЛДПР получили 35 175 голосов;

За КПРФ свой голос отдали 26 611 человек;

Партия «За правду» получила 20 310;

«Новые люди» — 16 787;

За «Справедливую Россию» проголосовали 16 724 человек;

Партия «Пенсионеры России» получила 15 698 голосов;

За партию «Коммунисты России» проголосовало 11 958 человек;

За «Партию роста» — 2 549;

«Партия прямой демократии» получила 881.

В конечном итоге «Единая Россия» получила 11 мандатов, ЛДПР — 3, КПРФ — 2, Партия пенсионеров — 1, партия «За правду» — 1, «Справедливая Россия» — 1 и «Новые люди» — 1. 18 мест «Единая Россия» получила по одномандатным округам, а «Справедливая Россия» -2.

Выборы проходили 11 по 13 сентября. Голосование продлили на несколько дней, чтобы условиях пандемии не допустить массовых скоплений людей на избирательных участках.