Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вт, 15
16°
Ср, 16
14°
Чт, 17
19°
ЦБ USD 75.19 0.48 16/09
ЦБ EUR 89.36 0.78 16/09
Нал. USD 74.85 / 77.12 14:20
Нал. EUR 88.95 / 89.75 13:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Пища для скандалов. Чем обернулось введение бесплатного питания в ряза...
Журналист РЗН. инфо разбирался, что изменилось в школьн...
1 час назад
223
Маскарадная многопартийность. Как изменится Рязоблдума по итогам выбор...
Из 40 депутатских мест в региональном парламенте 29 пор...
Вчера 17:50
2 778
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
6 458
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
9 265
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани осудят организатора убийства бизнесмена Заварзина
Обвиняемый не признал вину во время расследования

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего москвича, которого обвинили в организации убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в 2016 году обвиняемый и его знакомый приобрели каждый по части доли в уставном капитале торгового дома одной из крупнейших рязанских коммерческих организаций, за которые должны были выплатить не позднее 2019 года по 12 миллионов 250 тысяч рублей.

В 2016—2017 годах они получили от организации займы на общую сумму более 8 млн каждый. Они обещали вернуть суммы в течение двух лет, но денег у злоумышленников не было. Они решили убить учредителя организации. После убийства также они планировали найти инвесторов для выкупа организации, убедить наследников погибшего продать свои доли и получить от инвесторов за оказание помощи руководящие должности и часть выкупленной доли.

Злоумышленники нашли исполнителя убийства, заплатили ему, а также предоставили оружие, средство связи и необходимую информацию, и предложили помочь, чтобы сокрыть следы преступления. При этом, убийцу пообещали позже устроить на высокооплачиваемую должность.

В феврале 2018 года исполнитель приехал в Рязань, где следил за потерпевшим, чтобы выбрать место для его убийства. Организаторы в это время снабжали исполнителя сведениями о местонахождении и передвижении потерпевшего, руководили его действиями.

Вечером 12 февраля 2018 года злоумышленник прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал к дому и вышел из автомобиля, исполнитель несколько раз ударил его ножом. От травм потерпевший скончался в больнице в этот же день. Злоумышленник скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, обвиняемый и исполнитель выехали за пределы России.

Во время следствия также стало известно, что обвиняемый подделал документы и присвоил автомобиль Porsche Macan Turbo, который организация приобрела в 2016 году. Машину погибший ранее передал обвиняемому, поскольку тот был бренд-менеджером организации.

После заказного убийства обвиняемый по поддельным документам оформил машину в собственность и продал его за 3 млн рублей.

Организатора и исполнителя установили практически по «горячим следам».

Обвиняемого задержали и заключили под стражу по возвращению из-за границы. Исполнителя задержали в Польше, уголовное дело в отношении него находится на завершающем этапе расследования.

Уголовное дело в отношении второго организатора прекратили в связи с его смертью.

Уголовное дело в отношении первого организатора возбудили по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация и руководство исполнением убийства из корыстных побуждений, по найму»), части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»), части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка официального документа»).

Обвиняемый не признал вину во время расследования, но следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело направили в суд.