В Рязани осудят организатора убийства бизнесмена Заварзина

Обвиняемый не признал вину во время расследования

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего москвича, которого обвинили в организации убийства рязанского бизнесмена Александра Заварзина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в 2016 году обвиняемый и его знакомый приобрели каждый по части доли в уставном капитале торгового дома одной из крупнейших рязанских коммерческих организаций, за которые должны были выплатить не позднее 2019 года по 12 миллионов 250 тысяч рублей.

В 2016—2017 годах они получили от организации займы на общую сумму более 8 млн каждый. Они обещали вернуть суммы в течение двух лет, но денег у злоумышленников не было. Они решили убить учредителя организации. После убийства также они планировали найти инвесторов для выкупа организации, убедить наследников погибшего продать свои доли и получить от инвесторов за оказание помощи руководящие должности и часть выкупленной доли.

Злоумышленники нашли исполнителя убийства, заплатили ему, а также предоставили оружие, средство связи и необходимую информацию, и предложили помочь, чтобы сокрыть следы преступления. При этом, убийцу пообещали позже устроить на высокооплачиваемую должность.

В феврале 2018 года исполнитель приехал в Рязань, где следил за потерпевшим, чтобы выбрать место для его убийства. Организаторы в это время снабжали исполнителя сведениями о местонахождении и передвижении потерпевшего, руководили его действиями.

Вечером 12 февраля 2018 года злоумышленник прибыл к дому, где проживал Заварзин и стал ждать его. Когда бизнесмен приехал к дому и вышел из автомобиля, исполнитель несколько раз ударил его ножом. От травм потерпевший скончался в больнице в этот же день. Злоумышленник скрылся с места преступления. После этого организаторы попытались скрыть следы, обвиняемый и исполнитель выехали за пределы России.

Во время следствия также стало известно, что обвиняемый подделал документы и присвоил автомобиль Porsche Macan Turbo, который организация приобрела в 2016 году. Машину погибший ранее передал обвиняемому, поскольку тот был бренд-менеджером организации.

После заказного убийства обвиняемый по поддельным документам оформил машину в собственность и продал его за 3 млн рублей.

Организатора и исполнителя установили практически по «горячим следам».

Обвиняемого задержали и заключили под стражу по возвращению из-за границы. Исполнителя задержали в Польше, уголовное дело в отношении него находится на завершающем этапе расследования.

Уголовное дело в отношении второго организатора прекратили в связи с его смертью.

Уголовное дело в отношении первого организатора возбудили по части 3 статьи 33, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Организация и руководство исполнением убийства из корыстных побуждений, по найму»), части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»), части 1 статьи 327 УК РФ («Подделка официального документа»).

Обвиняемый не признал вину во время расследования, но следствие собрало достаточно доказательств и уголовное дело направили в суд.