Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 7647 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 11:30 во вторник, 15 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7647 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты региона с числом заболевших.

3961 (+20) — Рязань;

358 (+3) — Рязанский район;

224 — Ряжск;

198 — Рыбное;

193 — Касимов;

180 — Скопин;

176 — Сасово;

156 (+1) — Новомичуринск;

140 — Шиловский район;

138 (+3) — Рыбновский район;

131 — Скопинский район;

127 — Касимовский район;

127 (+1) — Клепиковский район;

121 (+1) — Михайловский район;

113 — Спасский район;

91 (+1) — Шилово;

82 — Михайлов;

70 — Александро-Невский;

63 — Сараевский район

52 — Александро-Невский район;

50 — Пронский район;

49 — Сасовский район;

48 — Кораблино и Шацкий район;

45 — Сапожок;

44 — Старожиловский район;

41 — Сараи и Старожилово;

40 — Захаровский район и Пронск;

39 — Шацк и Ряжский район;

38 — Милославский район;

37 — Спасск-Рязанский;

35 — Чучково;

33 (+1) — Кораблинский район;

31 — Чучковский район;

30 — Милославское и Спас-Клепики;

28 (+1) — Захарово;

25 — Ермишинский район и Ухолово;

20 — Ермишь;

19 — Путятино;

15 — Кадом;

13 — Путятинский район;

12 — Сапожковский и Ухоловский районы;

7 — Пителинский район ;

6 — Кадомский район и Пителино.