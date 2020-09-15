Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 7647 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 во вторник, 15 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7647 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты региона с числом заболевших.
- 3961 (+20) — Рязань;
- 358 (+3) — Рязанский район;
- 224 — Ряжск;
- 198 — Рыбное;
- 193 — Касимов;
- 180 — Скопин;
- 176 — Сасово;
- 156 (+1) — Новомичуринск;
- 140 — Шиловский район;
- 138 (+3) — Рыбновский район;
- 131 — Скопинский район;
- 127 — Касимовский район;
- 127 (+1) — Клепиковский район;
- 121 (+1) — Михайловский район;
- 113 — Спасский район;
- 91 (+1) — Шилово;
- 82 — Михайлов;
- 70 — Александро-Невский;
- 63 — Сараевский район
- 52 — Александро-Невский район;
- 50 — Пронский район;
- 49 — Сасовский район;
- 48 — Кораблино и Шацкий район;
- 45 — Сапожок;
- 44 — Старожиловский район;
- 41 — Сараи и Старожилово;
- 40 — Захаровский район и Пронск;
- 39 — Шацк и Ряжский район;
- 38 — Милославский район;
- 37 — Спасск-Рязанский;
- 35 — Чучково;
- 33 (+1) — Кораблинский район;
- 31 — Чучковский район;
- 30 — Милославское и Спас-Клепики;
- 28 (+1) — Захарово;
- 25 — Ермишинский район и Ухолово;
- 20 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 15 — Кадом;
- 13 — Путятинский район;
- 12 — Сапожковский и Ухоловский районы;
- 7 — Пителинский район ;
- 6 — Кадомский район и Пителино.
Подробнее о населенных пунктах с заболевшими можно прочитать