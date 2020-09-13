Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вс, 13
19°
Пн, 14
12°
Вт, 15
15°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.1 / 76.77 12:30
Нал. EUR 87.9 / 89.75 12:30
Новости
Коронавирус
Публикации
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
11 сентября 17:26
3 567
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
6 396
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
10 819
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
9 889
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Видео: Рязанской области мужчина позволил двухлетнему ребенку вести машину
Автор видео отметил, что роликом могут заинтересоваться органы опеки и ГИБДД.

В Рязанской области мужчина позволил двухлетнему ребенку вести машину. Видео появилось в группе rzn_life.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина посадил девочку на коленках и просил ее «объезжать ямы».

Автор видео отметил, что роликом могут заинтересоваться органы опеки и ГИБДД.

По информации из открытых источников, водителя могут привлечь к ответственности по по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.