Видео: Рязанской области мужчина позволил двухлетнему ребенку вести машину

Автор видео отметил, что роликом могут заинтересоваться органы опеки и ГИБДД.

В Рязанской области мужчина позволил двухлетнему ребенку вести машину. Видео появилось в группе rzn_life.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина посадил девочку на коленках и просил ее «объезжать ямы».

Автор видео отметил, что роликом могут заинтересоваться органы опеки и ГИБДД.

По информации из открытых источников, водителя могут привлечь к ответственности по по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.